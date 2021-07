Taekwondo, riprendono le attività sportive

Sono riprese ieri ufficialmente le attività in presenza del Comitato Fita Calabria (Federazione Italiana Taekwondo) con lo svolgimento della sessione d’esame per il passaggio a cintura nera poom e dan.

La manifestazione si è svolta presso il Palacus Cosenza ed ha visto la partecipazione di numerosi atleti e società provenienti da tutto il territorio calabrese con tecnici e genitori accompagnatori.

La professionalità con cui è stata gestita la manifestazione ed il clima di serenità tra i presenti ha contribuito a diffondere la voglia di tornare a fare sport su tutti i livelli.

Contemporaneamente, si è riunito per la prima volta in presenza il neo eletto consiglio direttivo regionale presieduto da Giancarlo Mascaro, il quale ha affrontato le tematiche legate alla ripartenza delle attività, che, salvo imprevisti collegati all’andamento della pandemia, dovrebbero concretizzarsi con l’organizzazione delle manifestazioni di carattere agonistico dal mese di ottobre in poi.

Terminato questo impegno, ora le attenzioni di tutti saranno puntate alle Olimpiadi di Tokyo, che vedranno protagonista tra due settimane il campione calabrese Simone Alessio, che proprio in questi giorni sarà in partenza per il Giappone per un lungo ritiro. Incrociamo tutti le dita per lui!