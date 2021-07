Catanzaro, niente Legittimo: si torna su Scognamillo

Un brusco dietrofront, il secondo nel giro di poche ore. Un’altra frenata inaspettata, già mandata giù però come la prima, con il riaggiustamento del mirino e l’immediata inquadratura di un’alternativa. Non è stato granché felice il weekend del Catanzaro sul mercato, scandito prima dal ritiro obbligato nella corsa a Davide Petrucci – per l’inserimento in extremis e l’offerta impareggiabile formulata dagli israeliani del Be’er Sheva – poi dalle titubanze del collega Matteo Legittimo – anche lui ad un passo dal vestire il giallorosso fino al sabato, derubricato definitivamente ad obiettivo tramontato al lunedì dopo la nuova richiesta di tempo avanzata per valutare altre proposte. Calabro avrebbe voluto farne i perni fondamentali della sua nuova creatura insieme ai già ingaggiati Bombagi e Welbeck; si dovrà “accontentare” se così si può dire di altri profili già vagliati e soppesati.

LA VIRATA SULLE ALTERNATIVE – Se per il cuore della mediana la candidatura più forte è quella di Federico Carraro della FeralpiSalò – seguito dalla tentazione Francesco Giorno, in uscita da Alessandria e dal più staccato Valdifiori – per il ruolo di braccetto difensivo lasciato scoperto appunto da Legittimo hanno ripreso quota le percentuali di Stefano Scognamillo, abbandonato precedentemente quando la trattativa per l’ex Cosenza pareva in dirittura d’arrivo. I contatti sono ripresi in queste ore, ostacoli alla chiusura non dovrebbero essercene vista anche la grande voglia dell’italo-russo di ritornare in giallorosso.

GLI ALTRI NODI – La settimana che si è aperta oggi dovrà dare risposte anche sugli altri numerosi fronti aperti tra corsie laterali ed attacco. Attesa la stretta per Gabriele Rolando – con la Reggina si sta limando l’accordo per il prestito – così per Giuseppe Fella – che la Salernitana sarebbe disposta a girare a titolo temporaneo per una stagione. Pietro Cianci con Federico Vazquez i nomi più accreditati per l’attacco; da risolvere i rallentamenti con la Reggiana per il ritorno di Riccardo Gatti.