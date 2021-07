Catanzaro Calcio, si lavora a quattro colpi tra centrocampo e attacco

I rifiuti di Petrucci e Legittimo hanno lasciato il segno ma sono già alle spalle: in casa Catanzaro la pagina è stata voltata ed ai due “no” delle ultime ore si spera presto di opporre almeno il doppio di “si”. A questo si è iniziato a lavorare dallo scoccare della settimana, con una mano al telefono ed un occhio al calendario che vede la data di inizio ritiro avvicinarsi sempre più.

Primo nodo da sciogliere: il regista di centrocampo con l’offensiva già lanciata a Carraro della FeralpiSalò e a Giorno dell’Alessandria. Secondo il cursore di destra con la pista Rolando calda ma ancora non chiusa – i contatti con la Reggina per il prestito proseguono, ma su di lui c’è anche il Pescara – e l’alternativa Jelenic sempre valida.

Per il capodistriano ci sarebbe da vincere però l’ostracismo del Padova, intenzionato a liberarlo solo a fronte di un’offerta economica adeguata. E poi l’attacco, il più grande dei nodi attuali con Pietro Cianci divenuto ormai candidato numero uno per la zolla centrale.

Si aspetta qualche mossa da Teramo dove di fatto mancano ancora allenatore e diesse; nella corsa alla punta i giallorossi possono contare sulla migliore posizione acquisita e non sarebbe concreta al momento la concorrenza del Bari. Vicina la stretta anche per Fella e Vazquez. In uscita aperto uno spiraglio per Doudou Mangni: il Lecco ha fatto sapere di essere disposto a trattenerlo a patto però di una spartizione dei costi d’ingaggio. Si vedrà.