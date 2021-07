Atletica Leggera, il quartiere Siano festeggia il giovane mezzofondista Luca Ursano sesto agli Europei

Oggi alle 19 al campo sportivo del quartiere Siano a Catanzaro sarà tenuta una manifestazione per fesetggiare il giovane talento catanzarese dell’atletica leggera Luca Ursano, mezzofondista della società Cosenza K42 reduce dal sesto posto ai campionati europei Under 23 di Tallin.

All’evento prenderanno parte gli assessori allo sport e alle politiche sociali del Comune di Catanzaro, il presidente della società Cosenza K42 e il presidente della UPIS.

“Luca – si legge in una nota stampa – nato a Catanzaro e cresciuto nel quartiere Siano figlio di papà Gigi e mamma Luciana, genitori che hanno saputo credere alla passione del proprio figlio e tenendolo per mano gli hanno permesso di raggiungere la convocazione in Nazionale”.