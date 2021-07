Catanzaro Calcio, c’è l’accordo per il biennale con Scognamillo

La toppa allo strappo è stata messa: niente Legittimo? Virata immediata su Stefano Scognamillo. Si era già detto come nelle ultime ore il Catanzaro avesse intensificato nuovamente i contatti con l’italo-russo per sopperire al “no” formulato a sorpresa ed in extremis dal collega ex Cosenza. La giornata di oggi è sostanzialmente servita per dare l’impulso decisivo all’operazione, condotta in porto con il placet dell’Alessandria, sulla base di un passaggio a titolo definitivo con accordo biennale per il difensore. Ritroverà Calabro, suo estimatore e principale sponsor già nella precedente sessione di mercato. E sarà materia preziosa al ritiro visto che il suo innesto consentirà al tecnico di poter lavorare fin da subito e con tutti gli elementi sulla carta titolari ai meccanismi del reparto arretrato.

VERSO IL RITIRO – Farlo anche per centrocampo ed attacco è l’ovvia speranza del mister di Melendugno. Ma più di un ingolfamento dovrà essere risolto nelle trattative già imbastite per guarnire la rosa nei ruoli chiave e permetterglielo. Manca un play, infatti – il rifiuto di Petrucci ha complicato di netto i piani – e dal fronte FeralpiSalò non si segnala al momento alcuna volontà di intavolare un discorso per l’uscita di Carraro, chiaramente indicato come principale alternativa.

Non si abbandonerà la pista ma altre idee verranno vagliate nel mentre. Francesco Giorno la prima, sfruttando magari il canale già aperto con l’Alessandria per Scognamillo, Mirko Valdifiori, in uscita da Pescara, la seconda. Anche sulla catena di destra persiste un interrogativo e bisognerà alla svelta capire le intenzioni di Gabriele Rolando, messo fuori perimetro dalla Reggina, dato da giorni vicino all’accordo con i giallorossi ma ancora lontano dall’atterraggio.

Per l’attacco si sta continuando a lavorare di diplomazia per strappare Giuseppe Fella alla concorrenza – altri club si sarebbero fatti avanti con la Salernitana per il prestito – e bisognerà forse fare qualche passaggio in più con la Virtus Francavilla per Federico Vazquez. Il nome più fresco sottoposto all’attenzione di Calabro è Jari Vandeputte, belga del Vicenza con un passato alla Viterbese.