Siano celebra i successi del suo campione: Luca Ursano sesto ai campionati europei Under 23 di Tallin

Il quartiere di Siano ha festeggiato il giovane mezzofondista Luca Ursano arrivato sesto agli Europei. Lo sportivo fa parte della società Cosenza K42 reduce dal sesto posto ai campionati europei Under 23 di Tallin. Nel corso della serata Luca ha raccontato come ha raggiunto i suoi obiettivi, con sacrificio e dedizione. Tanti, ancora, le mete da raggiungere. Commoventi le parole che Luca ha riservato al suo allenatore, a chi ha creduto in lui e alla famiglia: “Dedico questo traguardo a mia madre che ha vissuto un momento difficile”. Emozionati i genitori: “Ci auguriamo che sia l’inizio di una bella favola”. Presenti alla cerimonia gli assessori allo sport e alle politiche sociali del comune di Catanzaro, il presidente della società Cosenza K42 e il presidente della UPIS.