Catanzaro, ora si ragiona sull’attacco, Fella praticamente sfumato. Tre piste percorribili

Il ritorno di Riccardo Gatti – titolo definitivo dalla Reggiana, accordo biennale – sommato a quello già annunciato di Stefano Scognamillo completano grosso modo i ranghi di difesa. Ora è l’attacco ad occupare la scena nei ragionamenti di mercato del Catanzaro tra piste calde, altre dalla temperatura in picchiata verso lo zero, altre nuove e suggestive. Tutte sul tavolo nel summit di questa mattina tra proprietà e dirigenti in sede, con Calabro osservatore interessato a distanza, ad una manciata residua di giorni dallo start del ritiro.

Fredda, quasi glaciale, la via che conduce a Giuseppe Fella per il quale il Palermo pare aver messo a segno un blitz in piena regola nelle ultime ore aggiudicandosi i favori della Salernitana per il prestito. Più tiepida invece quella che conduce a Pietro Cianci che nelle gerarchie di questi giorni è sempre stato in testa in gradimento insieme a Michele Vano e Jacopo Murano: con tutti e tre il discorso è già stato abbozzato ma occorrerà attendere le mosse di Teramo e Perugia per capire se e come organizzare gli affondi. Altri nomi sono andati ad aggiungersi in questo vaglio continuo e meticoloso dei profili: quello di Gianmarco Zigoni in uscita da Venezia e quello dell’argentino Alexis Ferrante che non resterà a Terni dopo la conquista della cadetteria con Lucarelli. Entrambe operazioni possibili. Per il ruolo di seconda punta – trequartista sono invece Federico Vazquez e Jari Vandeputte le ipotesi del momento. In mediana invece si registrano due piccole frenate: la FeralpiSalò continua a fare muro per Carraro e l’operazione Rolando sarebbe al momento in fase di stallo.

DESTINI DA SCRIVERE – Questo per ciò che riguarda le entrate. In uscita permangono i nodi Di Piazza e Curiale, quest’ultimo oggetto di un confronto con il Messina ed accostato anche al Taranto. Una sistemazione la si sta cercando anche per il giovane Vincenzo Furina, di ritorno alla base dopo il passaggio in prestito alla Primavera del Napoli: per lui si è provato ad intavolare un discorso con la Vibonese ma tra le ipotesi c’è anche il giro temporaneo a Sambiase.