De Santis:”Da Catanzaro chiamata inattesa. Essere qui motivo d’orgoglio”

Dalla favola Matelica – di cui è stato colonna e capitano nella scorsa stagione, centrando prima la salvezza in largo anticipo poi anche i playoff sino agli ottavi di finale – al suggestivo banco di prova Catanzaro. Un upgrade così veloce, Simone De Santis, nemmeno se lo sarebbe immaginato un estate fa, dopo la riconquista personale del professionismo e la storica prima promozione in C con i marchigiani. Ma è realtà e se la gode, ora: con un pizzico di normale emozione, la consapevolezza di essersela guadagnata sul campo, e pure tanta voglia di misurarsi con compagni più esperti.

«QUI PER MISURARMI» – «Non mi aspettavo questa chiamata – le sue prime parole in giallorosso, nella tradizionale pillola di presentazione offerta sui social dal club – Quando il mio procuratore mi ha informato dell’interesse del Catanzaro ho chiesto subito quando saremmo dovuti partire. Giocare in una piazza così prestigiosa ed importante è un motivo d’orgoglio e sono contento di far parte di questa famiglia». Inizierà l’avventura con i galloni del gregario nelle gerarchie del reparto. Disposto comunque a battagliare per un posto con i compagni che troverà in ritiro. «Mi piaceva l’idea di potermi misurare con giocatori che hanno militato in categorie superiori – l’opinione per nulla spaventata sulla concorrenza dell’ex biancorosso – Sono uno che non tira mai indietro la gamba negli interventi e a cui piace andare vanti anche per tentare qualcosa in più». Ecco, spingersi oltre. Per salire ancora, più su di dove si è.