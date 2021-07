Iscrizioni, Figc esclude il Chievo dalla B e la Casertana e la Paganese dalla C

Il consiglio della Figc ha ufficializzato l’esclusione del Chievo dalla Serie B. Il problema con l’Agenzia delle Entrate non sarebbe stato sistemato a dovere. La questione è complicata, ma in sostanza il Chievo aveva già in atto una rateizzazione del debito e non avrebbe pagato alcune rate: dopo aver rimediato negli ultimi giorni ai pagamenti, avrebbe voluto ripristinare quell’accordo, che però per il Fisco sarebbe stato ormai decaduto.

Da qui la bocciatura che, salvo un ribaltamento da parte del Collegio di Garanzia Coni ai cui si rivolgerà, influirà anche sul girone meridionale della serie C quello del Catanzaro. Il Cosenza infatti è ripescato in B privando i tifosi del ritorno del derby di Calabria. Escluse dalla C altre due probabili squadre del girone meridionale, Casertana e Paganese insieme a Carpi e Sambenedettese.