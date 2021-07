Catanzaro, lunedì il raduno. A Simeri la prima parte di preparazione

La campanella è già pronta a suonare: chi c’è, c’è, la prossima settimana si ricomincerà. E’ ormai ai nastri di partenza la nuova stagione del Catanzaro, tra legittime ambizioni di riscossa sbandierate dal club ed un mercato decollato bene con i primi innesti poi andato complicandosi sul più bello, quando si era fatta già bocca buona con gli acquisti d’apertura.

IL PROGRAMMA – Il via scatterà ufficialmente lunedì con le visite mediche in città ed il primo allenamento. Non sarà Giovino “l’aula” dei primi giorni di lavoro giallorossi ma il Centro Sportivo di Simeri : questo per consentire al quartier generale di località marina di rifarsi con calma il look, tra spazi aperti e spazi al chiuso, in attesa dello start del campionato. In provincia si rimarrà sino a giorno 21; poi da giovedì 22 a venerdì 6 agosto Calabro ed i suoi si trasferiranno in Sila – a Moccone, come lo scorso anno – per la preparazione estiva vera e propria. Che verrà interrotta solo dalla Coppa Italia con il primo impegno della regular season fissato per domenica 8. Manca ancora l’ufficialità ma contro il Como, nel turno agostano della competizione tricolore, si dovrebbe giocare in casa.