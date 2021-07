Soddisfazioni per Atletica ASD Zarapoti Catanzaro ai Campionati Italiani Corsa in Montagna Libertas

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica pomeriggio, 18 luglio 2021, la ASD ATLETICA ZARAPOTI CATANZARO ha partecipato con un nutrito numero di atleti e dirigenti alla manifestazione di corsa in montagna tenutasi a Girifalco e valida come Campionato Nazionale Libertas.

La corsa è intitolata ai “Caduti di Montecovello” ed organizzata dal C.S. GIOVANILE CZ LIDO: gli atleti, salendo a quota 848 mslm hanno reso onore al Monumento ai Carabinieri: si tratta del monumento ai Carabinieri caduti sul monte Covello ed è situato in località Rimitello ed è dedicato alle vittime dell’incidente aereo del 31 ottobre 1977, precipitate con un elicottero a causa della scarsa visibilità per le cattive condizioni meteo sorvolando l’entroterra calabrese.

In occasione della manifestazione è stato dedicato anche un trofeo al compianto atleta calabrese Leandro Guarnieri, scomparso prematuramente alcuni anni addietro, atleta fortissimo ed uomo perbene.

Per i colori guidati dal Presidente Antonio Cardamone, numerose soddisfazioni: Campione Italiano di categoria Domenico Condito – Secondo nella sua categoria Celestino Foscolo – Terzo nella sua categoria Leo Fontana – Terzo nella sua categoria Cesare Lombardo –

Secondo nella sua categoria Franco Pullano – ed i complimenti vanno anche a Serafino Berlingò che dopo un infortunio si è cimentato nella prova con un buon risultato cronometrico.

La serata si è conclusa con le premiazioni al palazzetto dello sport di Girifalco, presenti le autorità locali e dell’Arma dei Carabinieri.

Una bella giornata di sport; bravi gli organizzatori, le maestranze e la LIBERTAS, che in questo periodo di grandi difficoltà sono riusciti ad organizzare una grande manifestazione.”

Francesco Menniti (segretario Zarapoti)