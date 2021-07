L’Associazione Sergio Mirante festeggia il compleanno del Campione

L’Associazione Sergio Mirante propone, anche quest’anno, “Il Compleanno di Sergio“. Anche quest’anno, il 31 luglio, in occasione del suo giorno, presso il lungomare Jonio in Sellia Marina, si svolgerà un’ intera giornata dedicata allo sport, al divertimento, all’intrattenimento e alla musica. Dalle ore 16 inizieranno i tornei sportivi, con la novità più importante che in contemporanea si svolgeranno tante attività descritte nel programma che consentiranno a chi non partecipa alle gare, di esercitarsi e cimentarsi in tante nuove discipline.

Il tutto condito dalla presentazione di Czvillage, dall’animazione e l’intrattenimento per i più piccoli dei trampolieri Teuccio e Simino e dalla presenza degli amici di DbRadio. Menzione particolare per la collaborazione dell’Associazione Visi Sorridenti e per la presenza speciale da parte dell’Us Catanzaro.