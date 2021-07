Catanzaro Calcio, Vazquez non fa il Godot. Cinelli in stallo

Chissà quante volte, prima del suo arrivo, Foresti e Pelliccioni avranno gettato lo sguardo nel piazzale di via Gioacchino da Fiore. Prima l’uno, poi l’altro, in una successione compulsiva di occhiate e di gesti probabilmente, in attesa di vederlo sbucare dall’angolo, con il timore che il maledetto “copione Legittimo-Rolando” potesse ripetersi ancora. Non è andata così questa volta; atteso per la tarda mattinata, Federico Vazquez non si è rivelato Godot come i colleghi precedenti: è realmente sbarcato a Catanzaro, si è sottoposto alle visite mediche di rito ed ha firmato il contratto che lo legherà alle aquile per due stagioni. L’annuncio arriverà con l’inizio della prossima settimana ma l’argentino è già stato catapultato in ritiro. Capitolo chiuso, il suo innesto.

Ed utile boccata d’ossigeno per i dirigenti giallorossi che ora però dovranno stringere il cerchio per individuare le pedine che mancano. Detto della corsia di destra, con il forfait inaspettato dell’ex Reggina che ha fatto ripartire il vortice di sondaggi ed ipotesi, c’è anche la questione play da sbrogliare ed i segnali provenienti da Vicenza sembrerebbero rimettere anche su questo piano tutto in gioco.

Cinelli era il nome su cui si puntava e la diplomazia di casa aquile era riuscita nei giorni scorsi a trovare un’intesa di massima con il romano; l’operazione pare però approdata in una fase di stallo ora, intiepidendosi, complice la distanza tra il giocatore ed il Vicenza negli accordi d’uscita. Anche l’alternativa Damian – inutilizzato dalla Ternana nell’ultimo test match contro il Grosseto – è al momento in standby con il centrale a valutare proposte dalla B. Giù quindi con altri profili da studiare, qui come per l’attacco. Dove alla lista dei già noti si è aggiunto anche il mantovano Cernigoi, nell’ultimo anno a Castellammare ma di proprietà della Salernitana.