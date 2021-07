Taekwondo Tokio 2020, Alessio sconfitto ai quarti. Sfuma anche il possibile bronzo

Perde ai quarti di finale Simone Alessio il 21enne di Sellia Marina impegnato nel torneo olimpico di taekwondo di Tokio nella categoria 80 kg.

Dopo il primo convincente successo al primo turno contro il brasiliano Soares per 22-3 (match poi interrotto dall’rbitro per manifesta superiore) Alessio cede al secondo all’egiziano Eissa testa di serie numero 5 per 6-5 al termine di tre riprese molto combattute.

Un ko che fa svanire le ambizioni di medaglia d’oro per il giovane tesserato con il Gruppo Sportivo Fiamme Rosse e dopo l’e