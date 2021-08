Catanzaro, buone indicazioni e 1-1 nel test di Moccone con la Vibonese

CATANZARO-VIBONESE 1-1

CATANZARO (3-5-2): Branduani (15’ st Romagnoli), Martinelli (40’ st Bayeye), Fazio, Gatti (1’ st De Santis); Rolando (1’ st Bearzotti), Welbeck (15’ st Risolo), Verna (36’ st Welbeck), Vandeputte, Porcino (1’ st Tentardini); Carlini (27’ st Schimmenti), Vazquez (40’ st Cusumano). A disp.: Mittica, De Santis, Megna, Cristiano. All.: Calabro.

VIBONESE (4-3-2-1): Marson (1’ st Mengoni); Mauceri, Vergara, Polidori, Ciotti; Cattaneo, Basso, Tumbarello (20’st Ngom); Spina, Grillo; Ngom (15’ st La Ragione). A disp.: Mahrous, Falla, Leone, Staropoli, Parigi, Furci. All.: D’Agostino.

ARBITRO: Milia di Cosenza.

MARCATORI: 19′ pt Vandeputte (C), 33’ st Spina (rig. V).

NOTE: presenti un centinaio di spettatori

Un buon test, in fin dei conti: d’alta intensità nella prima parte nonostante il grande caldo ed anche con discreti spunti tecnici malgrado il cartello di lavori in corso appeso alla porta di entrambi gli spogliatoi. Hanno ben battagliato Catanzaro e Vibonese nella prima amichevole della stagione a Moccone. Pareggiando alla fine con un gol per tempo: vantaggio giallorosso con Vandeputte nella prima frazione – di rapina su assist di Carlini e mezza svista della difesa Vibonese – ripresa rossoblu con Spina – dagli undici metri, penalty guadagnato su Martinelli.

BUONE INDICAZIONI – Diverse le buone nuove per Calabro. A cominciare dal ritorno in campo di Risolo – qualche minuto nel secondo tempo per lui dopo l’infortunio di maggio – proseguendo poi con le notevoli prestazioni dei nuovi arrivati Vandeputte e Rolando, di gran lunga i più in palla della truppa. Gol a parte il belga ha dato vivacità e gamba alla fase offensiva giallorossa, ancora troppo morbida per il resto è priva di un vero uomo d’area. Non schierati Baldassin e Curiale, in fase d’uscita. Con loro ai box anche Bombagi, risparmiato dopo un piccolo infortunio accusato nei giorni scorsi.