Catanzaro Calcio, Calabro soddisfatto per il ritiro. E’ vigilia della sfida di Coppa con il Como

E’ soddisfatto del ritiro il tecnico giallorosso Antonio Calabro, alla vigilia della prima sfida ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia contro il Como: “Sono molto contento, i ragazzi hanno svolto gli allenamenti con continuità, abnegazione e entusiasmo. Hanno lavorato sodo senza mai una lamentela”.

Sul campo di Novara, secondo Calabro, i giallorossi affronteranno “le difficoltà di qualsiasi gara di questo periodo. Troveremo un avversario di categoria superiore, e le squadre sono cariche di lavoro sulle gambe. Anche noi abbiamo caricato come è giusto che sia in questo periodo. Abbiamo alleggerito il lavoro solo negli ultimi due giorni, ma sempre effettuando doppi allenamenti”. Calabro non commenta l’attuale stato del mercato: “Per il completamento della squadra non sta a me esprimere opinioni in questo momento. Sono abituato a parlare dopo che ha parlato il campo, che per me rimane l’unica cosa, la più importante nel nostro lavoro”.

Un messaggio particolare il tecnico lo rivolge ai tifosi: “Voglio ringraziare tutti coloro che sono arrivati a Moccone per l’amichevole con la Vibonese. Ma chiedo ai tifosi di starci vicino, di farci sentire la loro presenza, ma soprattutto di trasferire alla squadre la fame di vittorie e la voglia di riscatto di un intero territorio. La squadra ha bisogno di amalgamarsi con l’ambiente, per fare grandi cose dobbiamo essere sempre uniti e in simbiosi. Questo per me è l’aspetto più importante”.