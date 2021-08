Prima stagionale per il Catanzaro. Domani il preliminare di Coppa Italia con il Como

Partirà ufficialmente domani, con la Coppa Italia, la nuova stagione del Catanzaro. A Novara, contro il Como – calcio d’inizio ore 19 – i giallorossi si giocheranno l’accesso ai trentaduesimi della competizione iridata maggiore e la possibilità, in caso di qualificazione, di affrontare l’Hellas Verona al “Bentegodi” nel turno successivo. Oggi per le aquile la fine del ritiro di Moccone: domani la partenza e dopo il match il ritorno in patria.

QUI GIALLOROSSI – Calabro recupera Bombagi dopo l’infortunio dei giorni scorsi e riabbraccia Scognamillo dopo il lungo tira e molla del nuovo tesseramento: sono loro i principali dubbi della vigilia – De Santis e Vazquez in preallarme – per il resto undici già formalmente disegnato in base alle indicazioni ricevute nel test contro la Vibonese. Sarà esordio per Rolando, Welbeck e Vandeputte; si ricomincerà dal 3-5-2 nonostante in ritiro si siano provate anche formule diverse: l’idea di una trequarti più nutrita stuzzica ma serve ancora tempo per registrare i meccanismi.

MERCATO – E poi manca ancora la prima punta per cambiare davvero. La trattativa per Cianci sta vivendo momenti di alta e bassa: nelle ultime ore è sceso in campo personalmente anche Noto per sbloccare le operazioni e ci si riaggiornerà lunedì con il Teramo per l’eventuale stretta. Diverso il discorso di Cinelli che con l’inizio della prossima settimana atterrerà in città per le visite e la firma.

NUMERI – Tornando alla gara contro i lariani, è del settembre ’76 l’unico confronto tra le due squadre nella Coppa Italia maggiore:al Comunale”, con doppietta di Palanca e gol di Sperotto, furono i padroni di casa a conquistare l’intera posta in gioco. Due invece i precedenti nella Coppa Italia di serie C, entrambi felici per i biancoblu vittoriosi per 1-0 all’andata e per 2-1 al ritorno. Ricca la lista degli incroci anche nei campionati maggiori con le aquile imbattute nei confronti in massima serie ed in netto vantaggio anche in quelli disputati in cadetteria. Sarà gara speciale per il diggì Diego Foresti che nell’estate 2016, alla guida proprio dei lombardi, iniziò la sua scalata dietro la scrivania. Fischietto affidato a Marcenaro di Genova – lo stesso di Catanzaro-Bari dello scorso marzo, finita 2-1 per i giallorossi – assistenti Gualtieri, Miele e Panettella.

COMO (4-3-3) : Gori; Iovine, Bertoncini, Solini, Ioannou; Bellemo, Arrigoni, H’Maidat; Luvumbo, Gabrielloni, Chajia. All. Gattuso

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; De Santis, Fazio, Martinelli; Rolando, Welbeck, Verna, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez. All. Calabro.