Catanzaro, gustoso antipasto a Como. Ora testa all’Hellas

Un antipasto niente male, servito a mercato ancora aperto e con all’orizzonte sempre più l’inizio del campionato. Il Catanzaro lo ha apparecchiato ieri a Novara tenendo botta al quotato Como, obbligandolo ai supplementari, poi castigangolo alla roulette dei rigori, regalandosi così la bella soddisfazione di sfidare nel turno successivo una big di serie A. Si andrà a Verona, alla vigilia di ferragosto, per misurarsi contro l’Hellas. Ed indipendentemente dal risultato sarà un test importante per la truppa di Calabro che per quando dimostrato ieri al “Piola” pare già aver assimilato la filosofia battagliera del suo mister.

(LE IMMAGINI PIU’ BELLE DELLA GARA)

DETERMINATI E BRAVI

Due volte in svantaggio, due volte lì a rimordere e riacciuffare la gara. «Non era facile – ha sottolineato l’allenatore in seconda Villa nel post gara – Dopo quindici giorni di lavoro intenso si è visto il risultato ed è quello che volevamo. I ragazzi ci hanno messo determinazione e bravura – l’analisi – Abbiamo costruito tante palle gol e questo conforta per il futuro». Una soddisfazione che il vice di Calabro – espulso a gara in corso – ha voluto condividere anche con i tifosi. «Iniziare con il piede giusto è stato bello per noi, per il club ma soprattutto per loro – le sue parole – Ora andremo a Verona e non è certo cosa da poco».

(LA CRONACA DI IERI)

APPLAUSOMETRO

Chiaro sulla vittoria finale il timbro del portiere Branduani, abile nell’ipnotizzare dagli undici metri i lariani Dkidak e Bellemo. Nel complesso della gara però a spiccare di più è stato il belga Jari Vandeputte – una sua invenzione la rete strappa supplementari di Verna – apparso già decisamente pronto ed in palla per l’inizio del campionato. Serviva uno di così alta ispirazione da affiancare a Carlini: l’averlo portato a casa, alla luce di quanto mostrato contro Vibonese e Como, può considerarsi davvero un grande affare per i giallorossi che dopo la vittoria di ieri proveranno ora a rafforzare l’antipasto al “Bentegodi”.