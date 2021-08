Calendari serie C, si parte con Catanzaro-Virtus Francavilla, al Ceravolo. Tutta la stagione giornata per giornata

Inizierà tra le mura amiche, contro la Virtus Francavilla, la rincorsa alla B del Catanzaro. A sentenziarlo è stato il sorteggio dei calendari della nuova stagione officiati questo pomeriggio a Firenze, a margine del Consiglio di Lega che ha disegnato anche i tre gironi del futuro torneo. Il via il 29 agosto contro i pugliesi, dunque, poi la trasferta a Picerno e l’inizio di un ciclo caldo subito dopo con Potenza, Catania e Fidelis Andria in casa intervallate dalle trasferte di Palermo, Avellino e Paganese. il 17 ottobre al “Ceravolo” sarà di scena il Taranto, poi di seguito la gita a Latina e l’impegno interno contro il Monopoli. Bari avversario al “San Nicola” il 31 ottobre, sfida campana alla Turris fissata per il 14 novembre. Alla quindicesima sarà ospite la Juve Stabia e da lì si inizierà la discesa verso il periodo natalizio con il Foggia di Zeman a Catanzaro il 5 dicembre ed il derby contro la Vibonese in programma all’ultima giornata del 2021 il 19. Al “Razza”, il 24 aprile, si concluderà quindi la stagione regolare.

CHI SI RIVEDE – In calendario anche sfide storiche che non si vedevano da tempo. Tipo quella già citata alla Fidelis Andria che tornerà dopo tre anni d’astinenza. Ancor più blasonata quella al Messina, distante nel tempo fino al 2016: i peloritani saranno ospiti al “Ceravolo” il 7 novembre ed il 20 marzo le aquile ricambieranno la visita. Ben più lontano l’ultimo precedente con il Campobasso, di nuovo sulla strada dei giallorossi a quasi dieci anni di distanza dall’ultima apparizione: il 12 dicembre l’andata, 15 aprile il ritorno casalingo per gli uomini di Calabro. E poi il Taranto che evoca sempre dolci e caldi ricordi ai supporters delle aquile: alla nona giornata sarà sfida sui tre colli, poi il 20 febbraio si scenderà in campo allo “Iacovone”.

PRIME VOLTE – Sarà invece una prima assoluta l’incrocio con la matricola Monterosi, promossa lo scorso anno dalla D. La squadra del fresco ex Samuele Parlati sfiderà le aquile il 28 ottobre nella Tuscia e poi il 3 aprile a Catanzaro.

