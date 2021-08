Catanzaro Calcio, ancora non è arrivata la fumata bianca per l’affare Cianci

Niente da fare. Non è arrivata nemmeno oggi l’attesa fumata bianca per il Catanzaro nell’affare Cianci: questo perché le distanze tra le parti sono ancora lungi dall’essere colmate, le pretese del Teramo proprietario del cartellino della punta ancora troppo alte e di riflesso scarsa la voglia dei giallorossi di rimpinguare un’offerta considerata già importante. Si resta fermi, quindi, su questo fronte, in attesa di sviluppi che si spera possano arrivare nei prossimi giorni.

L’assenza di accelerate una ripercussione l’ha comunque avuta visto che parallelamente al nulla di fatto per il barese la dirigenza di via Gioacchino da Fiore – anche un po’ stizzita – si è premurata di riscaldare nuovamente le piste alternative: da Vano a Melchiorri passando per Gliozzi.

Una buona notizia comunque c’è per le aquile e riguarda lo sbarco con tanto di visite, firma e primo allenamento di Antonio Cinelli: l’ormai ex Vicentino reggerà le redini del futuro centrocampo e nelle prossime ore il suo innesto verrà ufficializzato dal club. Niente prosieguo d’avventura invece per l’argentino Cittadino che dopo il test di Moccone ha già salutato.