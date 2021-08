Danza sportiva, sindaco e assessore allo Sport premiano campioni tricolori di Catanzaro

Catanzaro sul tetto d’Italia ai campionati nazionali di danza sportiva FIDS. Il sindaco Sergio Abramo e l’assessore allo sport, Lea Concolino, – rende noto un comunicato di Palazzo de Nobili – hanno consegnato delle targhe di riconoscimento ai maestri Fabio Borelli e Concetta Flauti dell’Asd Passione Danza che, al più importante evento nazionale organizzato lo scorso mese a Rimini dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, ha fatto incetta di medaglie con ben 16 campioni e 17 vice campioni italiani, 3 medaglie di bronzo e 27 finali brillando nelle danze internazionali latine e caraibiche, nelle danze coreografiche, negli show dance e nel latin style.

Agli stessi campionati ha trionfato anche la 15enne atleta paralimpica di origini catanzaresi e residente a Lecco, Giada Canino, che con il suo team – Rosi Dance Asd di Villongo (Bergamo) – ha conquistato l’oro nelle categorie di danze caraibiche, latine e danza standard ed un terzo posto nella break dance.

“E’ un motivo di grande orgoglio poter ricevere e consegnare un simbolico riconoscimento ad una realtà come l’Asd Passione Danza, che con i suoi giovani atleti ha contribuito a portare in alto il nome della città in Italia, e ad un talento speciale come Giada Canino”. Ad affermarlo il sindaco Abramo e l’assessore Concolino che hanno espresso il proprio ringraziamento “per la passione e gli sforzi profusi in un periodo storico così difficile per lo sport, nell’auspicio di poter stare maggiormente vicini a tutte le associazioni che, mettendoci il cuore, continuano a lavorare sul territorio”.