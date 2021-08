Catanzaro Calcio, Cianci è in arrivo. Domani visite, disponibile dopo Verona

Porte aperte, anzi spalancate. È bastato un pomeriggio al Catanzaro per dischiudere tutto ciò che in settimana era rimasto serrato: dai cancelli dello stadio ai tifosi, a quelli dello spogliatoio per Pietro Cianci, fino anche a quelli dell’uscita dal retro per Matteo Di Piazza.

FINE DELLA TELENOVELA – Prima il mercato con il macchinoso accordo trovato con il Teramo per il trasferimento in giallorosso della punta barese. Quanto si è dovuto sudare ed attendere per scrivere la parola fine alla telenovela è cronaca arcinota: l’operazione ha calamitato l’attenzione di casa aquile per settimane, imponendo un coinvolgimento del Sassuolo ed anche l’intervento diretto del presidente Noto, e solo le ultime ore hanno permesso di chiudere una vicenda dalle cifre elevate e dal carico di aspettative generate ogni ora più pesante. Due anni con opzione per il terzo la formula del matrimonio: già domani Cianci dovrebbe svolgere le visite di rito e dopo Verona mettersi a disposizione di Calabro e lavorare con i compagni.

AI SALUTI – Dentro l’attaccante ex Bari, fuori il collega di Partinico che oggi ha rescisso. La coincidenza di agente tra tra Di Piazza e Cianci ha reso le cose più o meno simili ad uno sliding doors: oliato a dovere, è un addio che poco male fa.

ENTUSIASMO – Cancelli aperti anche al “Ceravolo” come detto per l’ultimo allenamento della squadra prima della partenza di domani per Verona. L’appuntamento di gala al “Bentegodi” è stato preparato nei dettagli da Calabro ed i suoi davanti ad un centinaio di supporters che hanno affollato le gradinate nel pieno rispetto delle normative anticovid.