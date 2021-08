Trofeo dell’Istmo: seconda edizione a Marcellinara venerdì 13 agosto

Venerdì 13 agosto, a partire dalle ore 16.30, seconda edizione del Trofeo dell’Istmo, in Piazza Francesco Scerbo a Marcellinara.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Festival dell’Istmo promosso dal Comune di Marcellinara, nell’ambito delle attività finanziate dalla Regione Calabria con la legge 13/1985 per la promozione turistica del territorio.

La corsa su strada di 9,60 km si snoderà all’interno del centro abitato di Marcellinara, con partenza alle ore 18.30 da Piazza Francesco Scerbo.

L’iniziativa sportiva si ripresenta a Marcellinara per volontà dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vittorio Scerbo, grazie alla collaborazione di Associazioni, Società e Gruppi sportivi del territorio.

Unitamente alla corsa competitiva, affiliata alla Federazione Italiana Atletica-Comitato Regionale Calabria, si svolgerà anche la manifestazione non competitiva di 5 km, la passeggiata a passo libero e trekking urbano per chi vorrà affrontare il percorso alla scoperta degli scorci caratteristici del centro dell’Istmo, con vista straordinaria sul Mar Jonio e Mar Tirreno.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Ignazio Vita, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Calabria, scomparso nei giorni scorsi: gli atleti osserveranno un minuto di raccoglimento in sua memoria prima dell’inizio della manifestazione.

Il Trofeo dell’Istmo, come da tradizione, si lega alla solidarietà promuovendo, per questa edizione, una raccolta fondi per la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus a favore del Mammografo Digitale di ultima generazione donato alla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro, coordinata dal Dr. Francesco Abbonante. Un sistema di mammografia digitale in grado di rilevare con una significativa accuratezza diagnostica lesioni tumorali al seno, anche di dimensioni ridotte, permettendo la precoce scoperta di patologie della mammella e una più agevole e sicura esecuzione delle biopsie mammarie.

Per le iscrizioni alla corsa non competitiva e passeggiata a passo libero è possibile attraverso la procedura online sul sito www.comunemarcellinara.it o direttamente il giorno stesso della manifestazione presso l’apposito gazebo allestito in Piazza Francesco Scerbo.

Il costo di iscrizione è pari a 5 euro e tutti gli iscritti riceveranno una maglia tecnica da corsa, realizzata proprio per l’occasione, recante il logo della manifestazione.

I premi andranno ai primi classificati in assoluto, maschile e femminile, e ai primi 3 classificati maschile e femminile di ciascuna categoria.

Le classifiche saranno stilate a cura del gruppo giudici della Federazione con rilevamento tempo tramite il chip che ogni atleta riceverà insieme al pettorale e che dovrà restituire agli addetti dopo l’arrivo.

La manifestazione seguirà i protocolli anticovid per le gare emanate dalla FIDAL così come i partecipanti alla non competitiva e camminata a passo libero dovranno attenersi alle misure previste per certificazione verde o tampone antecedente le 48 ore, rispetto della distanza interpersonale, uso della mascherina pre e post competizione:gli atleti alla partenza indosseranno la mascherina e la toglieranno dopo 500 metri.

Per info: www.comunemarcellinara.it

www.fondazionevialliemauro.org/obiettivi/ob-23-mammografo-digitale/