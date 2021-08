Catanzaro serata di gala a Verona: esperimenti e sogni sotto le stelle

Il vestito delle grandi occasioni è già pronto, fuori dall’armadio: il palcoscenico sarà lo stesso dello scorso anno – il “Bentegodi” – e stessa è pure la voglia di stupire. Se pur con i piedi ben piantati a terra e con la consapevolezza che sarà difficile, il Catanzaro vuole provarci questa sera a Verona – calcio d’inizio ore 20.45, diretta Canale 20 – per regalarsi un’altra soddisfazione ed aggiungere un mattoncino in più al processo di crescita avviato nella magica notte di Novara sette giorni addietro. Più di tutto però si baderà a fare le prove generali in vista del campionato misurandosi con un avversario certo superiore, da vedere però quanto già avvezzo al clima delle partite ufficiali. “Sarà quel che sarà” il ritornello: il resto della storia lo si scriverà comunque con il sorriso.

QUI GIALLOROSSI

L’unica certezza in partenza per Calabro è l’indisponibilità di Welbeck, frenato nei giorni scorsi da una lieve distorsione. L’undici di partenza si costruirà con un occhio già all’esordio di campionato facendo attenti calcoli sul piano del minutaggio e sperimentando anche formule nuove dal punto tattico. Possibile un rimodellamento arretrato con l’esclusione di Scognamillo – squalificato per l’esordio di giorno 29 – ed il lancio di Gatti chiamato contro la Virtus a tappare il buco ed alla ricerca ancora della migliore condizione. Conferma certa per Vandeputte, in mediana si dovrebbe vedere anche Risolo. Davanti, in attesa di Cianci, spazio a Carlini e Vazquez come contro il Como.

QUI GIALLOBLU

Sarà invece esordio stagionale per gli scaligeri e la loro guida Di Francesco che davanti al pubblico di casa – non accadeva da febbraio scorso per l’Hellas – proveranno a strappare il pass per il turno successivo. Al tecnico ex Roma mancheranno Montipò, Lasagna, Ruegg e Faraoni; Kalinic sarà l’unica punta, alle sue spalle agiranno Zaccagni e Barak.

NUMERI

Distante quasi sessant’anni l’ultima vittoria delle aquile al “Bentegodi” – zero ad uno nel ’62 – ed anche i precedenti degli anni duemila poco hanno sorriso ai giallorossi, sempre sconfitti nelle sfide nei tornei di B. Due gli incroci in Coppa Italia negli anni settanta, entrambi terminati in pareggio per uno ad uno. Arbitro dell’ incontro sarà il signor Pairetto di Nichelino; Cecconi, Sechi e Caldera gli assistenti, Sozza al VAR.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) : Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Cancellieri, Hongla, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Di Francesco.

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Martinelli, Fazio, Gatti; Rolando, Verna, Vandeputte, Risolo, Porcino; Carlini, Vazquez. All. Calabro.