I campionati di nuoto del Foro Italico si tingono di giallorosso

Grandi soddisfazioni per il nuoto calabrese grazie ai risu1tati ottenuti da Giovanni Caserta e Davide Passafaro, entrambi della Calabria Swim Race di Catanzaro, ai Campionati Italiani di Nuoto, svolti al Foro Italico di Roma. Ennesimo traguardo inimmaginabile raggiunto dalla società catanzarese che conferma le capacità e la brillantezza dei due atleti, ben diretti da Giovanni Celano e dallo staff tecnico nonché l’ottimo lavoro svolto dalla società che oggi compete a livello nazionale al cospetto di realtà assolute.

Otto giorni di pura e sana competizione sportiva cha ha visto duellare “bracciata dopo bracciata” i maggiori atleti nazionali. Dopo aver sfiorato il podio nella giornata inaugurale sulla distanza dei 400 stile libero, uno strepitoso Giovanni Caserta conquista il titolo di campione italiano assoluto nei 200 stile libero conquistando la medaglia d’oro grazie ad un prepotente 1’49’’36 (nuovo record regionale). Record regionale anche nei 100 stile (51’’03) e negli 800 stile (8’13’’89). Da tempo il nuotatore catanzarese Giovanni Caserta, classe 2002, tra i migliori italiani, è nel giro della nazionale e continua a stupire per capacità e continuità nei rendimenti di alto livello. Un vero e proprio fenomeno.

Nella categoria Ragazzi, medaglia d’oro e titolo di campione italiano anche per Davide Passafaro nei 50 stile libero (tempo 23’’36), mentre nei 100 stile libero un fantastico 51’’53 lo colloca al secondo posto nazionale. Due medaglie che confermano la crescita esponenziale di un talento dalle enormi capacità. Per Passafaro, probabile la convocazione nella Ital Junior del nuoto ai prossimi appuntamenti nazionali.

Complimenti giunti in casa giallorossa, a conclusione della kermesse romana, da parte della Federazione Italiana Nuoto nella persona del presidente Alfredo Porcaro nonché dall’Assessore allo sport del Comune di Catanzaro, Lea Concolino.“Un’enorme soddisfazione – ha dichiarato il presidente Domenico Gallo – ricevere i complimenti per i risultati conseguiti dalla nostra società da parte della Federazione Italiana Nuoto e dal Comune di Catanzaro. Il merito va ai nostri due atleti Giovanni e Davide, veri gioielli del nuoto, al tecnico Vanni Celano e tutti i collaboratori che hanno condiviso e supportato il progetto sportivo. Un risultato che premia il lavoro svolto con grande passione, sacrificio e capacitàdalla nostra società e per avere saputo mettere insieme tutti gli ingredienti per raggiungere questi prestigiosi traguardi.”