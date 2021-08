Catanzaro (e le altre) in tv: C ancora su Eleven Sports. Rai, due gare alla settimana

Nell’anno in cui lo streaming via internet diventa lo strumento principe di trasmissione e fruizione delle partite di serie A, che per la prima volta sarà integralmente disponibile sono su un operatore via Web, Dazn, la serie C che ha fatto questa scelta obbligata ormai anni fa con i primi eventi targati Sportube prosegue sulla stessa strada anche se con qualche novità.

E’ e resterà Eleven Sports la piattaforma di riferimento per quegli appassionati della terza Serie che non potranno andare allo stadio. Ma quanto costerà quest’anno seguire il Catanzaro o le altre squadre di Lega Pro?

I prezzi sono grosso modo in linea con quelli dello scorso anno anche se al momento non sono previsti sconti per vecchi abbonati. Costerà 70 euro anzi, 69.99 per l’esattezza il ticket virtuale per seguire tutte le gare di tutti i gironi del campionato di serie C incluse playoff e play out e le gare della Coppa Italia di terza serie, manifestazione che torna dopo la cancellazione del 2020/2021. L’abbonamento in questione scadrà a fine luglio 2022 senza tacito rinnovo.

Resta anche l’opzione mensile: con 7.99 euro si potranno seguire i match dei successivi 30 giorni. Tutto sul proprio dispositivo che sia Pc, smartphone, Fire Stick poco cambia. Non è al momento prevista l’opzione per l’acquisto della visione della gara singola mentre è ancora disponibile l’abbonamento mensile, al costo sempre di 8 euro, a YouTube premium decisamente più gestibile dalle smart tv che in gran parte non possono contare su una app tv specifica di Eleven Sports.

Novità invece per l’estero. Per chi da fuori Italia, magari perchè legato affettivamente al nostro territorio o a una squadra in particolare, vorrà seguire Serie C Tv la piattaforma di riferimento è https://www.196sports.com/ che coprirà a quanto pare gli stessi eventi coperti da Eleven Sports con un abbonamento annuale.

E la tv tradizionale? Nessuna notizia di un eventuale prosecuzione del rapporto con Sky tv che la scorsa aveva offerto un certo numero di gare in ogni turno con la formula della Pay per View mentre una novità arriva da Raisport. Nel corso della diretta per il sorteggio del calendario del campionato, lo scorso 9 agosto, il presidente della Lega Ghirelli e l’Ente di Stato hanno annunciato che saranno due e non più una le dirette che saranno offerte in chiaro. All’appuntamento del lunedì sera si affiancherà quello del sabato. Verrà quindi occupato lo slot negli anni scorsi utilizzato da Sportitalia ma poi abbandonato.