Coppa Italia, Verona-Catanzaro 3-0: la videosintesi

Un primo tempo in cui, dopo un discreto inizio delle Aquile, il Verona ha fatto valere le due categorie di differenza e ha messo in frigo la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, una ripresa in cui il Catanzaro si è dimostrato squadra più viva in grado di creare più di un pericolo a una formazione di serie A. Queste le fasi salienti di Verona Catanzaro terminata 3-0 nella videosintesi Mediaset disponibile a questo link.