Verona-Catanzaro 3-0, Villa soddisfatto: “Grande partita, diverse occasioni”

Il risultato è relativo: in fondo il divario tecnico rispetto all’avversario poco altro avrebbe potuto concedere. La prestazione tutta convincente, invece. Ed è a quella che in casa Catanzaro si guarda dopo la trasferta di Verona, con più soddisfazione che amarezza e lo sguardo già proiettato all’inizio del campionato. A farlo capire già ieri ci aveva pensato mister Villa, chiamato al “Bentegodi” a fare le veci dello squalificato Calabro.

«I ragazzi hanno fatto una grande partita – la sua opinione – hanno dato tutto giocando i primi venticinque minuti molto bene contro un avversario di serie A e ritagliandosi più di un’occasione nella seconda parte di gara. Le reti sono arrivate su episodi – due calci piazzati e un autogol – Al di là di questo c’è di che essere soddisfatti».

In parte anche dell’esperimento varato in partenza, con la mediana tutta fantasia composta da Cinelli, Vandeputte e Carlini. «Volevamo provare alcune situazioni che solo in precampionato si possono sperimentare – le parole di Villa – Di negativo non c’è nulla, di positivo invece il grande spirito di sacrificio mostrato da tutti con la corsa». Logico che meccanismi e condizione andranno ancora perfezionati e ben oliati ma la prova di ieri ha comunque fornito le risposte attese. E alla ripresa – dopo il rompete le righe veronese sono scattati tre giorni di relax – si avrà pure modo di inserire negli ingranaggi il nuovo arrivato Cianci.