Volley Soverato, al via la preparazione

Tutto pronto in casa Volley Soverato per la stagione 2021/2022 che vedrà ancora una volta la squadra di coach Bruno Napolitano ai nastri di partenza della serie A2. In queste ore le atlete stanno raggiungendo la città ionica e, mercoledì 18 agosto, prenderà il via la preparazione agli ordini dello staff guidato da Napolitano. C’è tanto entusiasmo nell’ambiente biancorosso per un’altra stagione che si prevede ricca di sorprese; come già detto in altre occasioni è stata costruita una squadra giovane, sulla scia del progetto iniziato tre anni fa, che certamente darà soddisfazioni a tutta la tifoseria.

Si inizierà mercoledì mattina con la seduta in sala pesi, mentre nel pomeriggio dopo una riunione tecnica ci sarà un allenamento in spiaggia; saranno settimane molto importanti queste, dove si lavorerà sodo in vista di una stagione lunga e difficile. Carico, come sempre, il presidente Antonio Matozzo: “Siamo pronti per una nuova importante stagione”.

Ancora una volta, dunque, il Soverato sarà ai nastri di partenza di questo campionato. “L’infinita passione – ha aggiunto il presidente – nonostante i tanti sacrifici, non solo economici, ma anche in termini di energie, ci ha portato ancora una volta a costruire una squadra che siamo sicuri darà soddisfazioni ai tifosi, guidata da uno staff di primo ordine che ha raggiunto ottimi risultati nelle ultime stagioni. Speriamo di poter anche contare sul calore del ‘Pala Scoppa’ e rivedere i tifosi vicini alle ragazze”. Ricordiamo, intanto, che il Volley Soverato è stato inserito nel girone B con i calendari che saranno resi noti nei prossimi giorni.