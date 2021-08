Catanzaro, si parte in serale. Mercato: Curiale che fa?

Sotto le stelle per inseguirle. Inizierà in notturna il cammino del Catanzaro in campionato con le prime tre tappe del torneo – l’esordio contro la Virtus Francavilla in casa domenica 29, poi la trasferta del sabato a Picerno ed il ritorno tra le mura amiche contro il Potenza – tutte in prima serata, alle 20.30. Partire forte sarà fondamentale per i giallorossi che rispetto allo scorso si presenteranno ai nastri di partenza con l’organico già di fatto completato.

Nulla manca ora: con l’arrivo di Pietro Cianci il club ha proclamato la chiusura del proprio mercato e le prime uscite ufficiali – Como e Verona – hanno confermato la bontà delle operazioni condotte in precedenza. Vandeputte su tutte ma anche Cinelli a cui bisognerà dare un altro po’ di tempo per rimettersi al passo con la condizione. Eppure qualche altro movimento potrebbe verificarsi nei prossimi giorni. Resta infatti tutta da decifrare la situazione Curiale con la punta a chiare lettere messa sull’uscio – «Non rientra nel progetto» le parole del diggì Foresti – ma non troppo convinta ancora di salutare il giallorosso prima della naturale scadenza del contratto.

L’ultimo confronto con il Mantova è distante ormai tre settimane e la pista lombarda per lui è al momento più che fredda; solo tiepida quella che conduce a Monopoli con gli ultimi contatti terminati senza una precisa presa di posizione a fronte della fretta biancoverde di far entrare forze fresche in attacco. Resta l’ipotesi Vibonese, carta che potrebbe essere giocata nel rush finale della sessione sempre eventualmente passando attraverso una rescissione consensuale: in caso contrario l’attaccante di Colonia potrebbe rimanere in gruppo accettando però di partire dietro nelle gerarchie. D’altronde, Foresti dixit, «sa già quale sarebbe la sua posizione». Ripresa dei lavori fissata per il 19 agosto.