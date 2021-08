Calcio giovanile: classe e tanti gol, il talento ha il nome di Raffaele Montesano

di Maurizio Ceravolo

La città di Catanzaro, negli anni, ha fatto nascere e crescere, calcisticamente, diverse giovani promesse. Qualcuna di loro, però, per via dell’ingaggio da parte di compagini di Serie A o di Serie B, ha deciso di abbandonare il capoluogo. Quest’ultimo è il caso di Raffaele Montesano, ragazzo di 10 anni che, dalla stagione 2020/21, milita nei pulcini del settore giovanile del Crotone.

I suoi trascorsi prima di approdare tra le file dei pitagorici

Il classe 2011, sin da piccolissimo, ha nutrito una grossa passione per il calcio. Per tale motivo, il padre, spinto dallo zio Antonio Criniti, ex attaccante del Catanzaro, del Cagliari e del Brescia, ha deciso, all’età di 5 anni, di farlo iniziare a dare i primi calci nel Catanzaro Club. Con quest’ultima compagine, nel ruolo di attaccante, il bambino ha siglato 91 goal in due stagioni. Reti che gli sono valse l’interessamento e l’ingaggio da parte del Milan Academy di Lamezia Terme, società per la quale, nella stagione successiva, ha segnato 50 goal in 6 partite. Nel 2019, il giovane ha partecipato ad uno stage per entrare nelle giovanili del Crotone. Per di più, la sua bravura non è passata inosservata e, tra 400 bambini, è riuscito ad ottenere la possibilità di giocare con i pari età rossoblù. La pandemia da Covid-19, però, non gli ha permesso mostrare il suo potenziale al 100%, per via della mancanza di gare ufficiali. Nonostante ciò, è riuscito, nell’unica uscita stagionale del 2020, a siglare 6 reti.

Il suo soprannome è Zlatanino

Raffaele, alto ben 138 cm, è soprannominato “Zlatanino”. Per di più perché, per via delle sue giocate e della sua stazza fisica, ricorda molto l’attaccante svedese. Di certo, non è un soprannome di poco conto ma la speranza è che questo talento, made in Catanzaro, possa arrivare al suo stesso livello e, perché no, superarlo in termini di riconoscimenti e di soddisfazioni personali.