Catanzaro, si ricomincia. Romagnoli ok, Curiale e Bayeye restano nodi

Il giallorosso lo ha sempre considerato una seconda pelle: fin da bambino, quando ad undici anni iniziò la scalata nel settore giovanile della Roma passando poi dalla Primavera alla prima squadra nella stagione della semifinale di Champions con Di Francesco. Ora avrà addosso quello del Catanzaro con la responsabilità del giovane scudiero ed il desiderio di ritagliarsi comunque un po’ di gloria tra i pali.

Può dirsi a tutti gli effetti iniziata l’avventura di Romagnoli con le aquile, dopo settimane di presenza fantasmatica in campo, prive però di qualsiasi ufficializzazione da parte del club. Problemi di transfer con la federazione russa lo hanno costretto ad un parcheggio forzato ai margini, tra Simeri e Moccone: un’attesa terminata oggi con l’annuncio e pure le prime dichiarazioni ai microfoni della sala conferenze di via Gioacchino da Fiore.

«Catanzaro è una piazza piena di storia e di calore – le parole del portiere – Sono molto contento di essere arrivato qui e ringrazio la società per la possibilità che mi è stata data di mettermi in gioco. Spero di raggiungere grandi traguardi con questa maglia – l’obiettivo – e di levarmi pure qualche soddisfazione sul piano personale». Non sarà facile viste le gerarchie già strettamente confezionate per il ruolo. «Ma con Branduani siamo amici – ha osservato il romano – condividiamo lo stesso agente ed essendo più grande di me saprà anche consigliarmi».

Il suo innesto ha già fatto scattare il domino nei ranghi di Calabro consentendo lo spostamento di Mittica sulla mattonella della terza scelta e dando l’ok all’uscita temporanea del giovane Iannì che anziché rimanere con la Primavera farà esperienza a Casarano. Quest’oggi intanto la truppa si ritrovata in città per la ripresa dei lavori dopo la breve parentesi di stop concessa a Verona: per l’ultimo arrivato Cianci si è trattato della prima seduta in gruppo; restano al momento ancora dentro Curiale e Bayeye, esuberi per i quali Foresti e Pelliccioni sono ancora alla ricerca di una sistemazione.