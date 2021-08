Volley Soverato, primi allenamenti per le biancorosse

E’partita ufficialmente la nuova stagione del Volley Soverato. Le ragazze, agli ordini di coach Napolitano e dello staff tecnico hanno svolto ieri le prime sedute di allenamento: sala pesi in mattinata per Riparbelli e compagne, mentre nel pomeriggio c’è stato un intenso allenamento di beach volley; sotto un sole cocente, le “cavallucce marine” hanno sin da subito dimostrato tanta voglia di lavorare e hanno eseguito al meglio il programma stilato dal preparatore atletico Rotella, sotto lo sguardo vigile di coach Bruno Napolitano. Anche oggi doppio allenamento con lavoro in acqua al mattino e seduta con palla nel pomeriggio.