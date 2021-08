Catanzaro calcio, parte la campagna abbonamenti per la nuova stagione

“Più bella cosa non c’è”. È questo il claim con il quale l’US Catanzaro darà il via, il prossimo lunedì 23 agosto, alla campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022. Finalmente, dopo oltre un anno, il pubblico giallorosso potrà tornare al “Ceravolo” e la società ha reso note le modalità di vendita degli abbonamenti con i prezzi per ogni settore.

Il numero dei tifosi che potrà essere accolto negli stadi resta condizionato dall’evolversi della pandemia. Per questo motivo, considerando la peggiore delle ipotesi – ossia il passaggio in “zona gialla” – e la quota del 10% dei posti da riservare agli ospiti, non potranno essere venduti più di 2250 tessere. Nel caso di questa eventualità, infatti, solo il 25% dell’impianto potrà essere aperto al pubblico.

E’ per questa limitazione che la campagna abbonamenti non riserva alcuna scontistica per donne e anziani categorie che, negli anni scorsi, hanno usufruito di particolari condizioni di acquisto. Confermato, invece, il Family Pack, una riduzione del 15% sul costo degli abbonamenti per nucleo familiare. Tre le tipologie di tessere sostenitori, “Bronze”, “Silver” e “Gold”, riservate a quei tifosi che vogliono contribuire con un maggiore supporto economico al sostegno della società. “Considerata la situazione che stiamo vivendo – ha commentato il presidente Floriano Noto – siamo stati incerti fino all’ultimo se varare o meno questa campagna abbonamenti. Alla fine abbiamo deciso di restituire anche noi un po’ di normalità alla nostra meravigliosa tifoseria, rispondendo anche alle tante richieste che, in questi giorni, sono arrivate dai nostri supporter. Come spiegato in precedenza, per la vendita del numero tessere abbiamo considerato lo scenario più pessimistico, quello relativo al passaggio in zona gialla. Se, invece, come speriamo, non ci sarà questa eventualità – ha aggiunto – gli altri 2500 posti disponibili, assieme a quelli rimasti scoperti dalla mancata sottoscrizione degli abbonamenti, saranno regolarmente venduti al botteghino”.

Come detto la campagna partirà il prossimo lunedì tramite il portale GO2.it per quanto concerne gli abbonamenti “Interi”, mentre i “ridotti” potranno essere acquistati anche nei punti vendita GO2 autorizzati sul territorio.

Di seguito il link per la ricerca dei punti vendita su Catanzaro (una volta nel sito ricercare per località “Catanzaro”): » CLICCA QUI «

I PREZZI DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2021/2022

CURVA OVEST MASSIMO CAPRARO

Intero: €180,00

Ridotto: € 135,00

Bambini: € 90,00

DISTINTI

Intero: € 270,00

Ridotto: € 200,00

Bambino: € 120,00

TRIBUNA OVEST

Intero: € 360,00

Ridotto: € 270,00

Bambino: € 150,00

TRIBUNA EST – DEDICATA ALLE SCUOLE

TRIBUNA CENTRALE

Intero: € 450,00

Ridotto: € 330,00

Bambino: € 180,00

TRIBUNA VIP

Intero: € 600,00

Ridotto: € 450,00

Bambino: € 180,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI (valido per tutti i settori)

Bronze: € 1000,00

Silver: € 2000,00

Gold: € 3000,00

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

– Per ridotto si intende tutti i minorenni dai 12 ai 18 anni e gli invalidi al 60%

– Per bambini si intende coloro tra i 6 e i 12 anni con obbligo di accompagnatore

– Per gli invalidi al 100% l’ingresso è gratuito, con l’accompagnatore che può usufruire dell’abbonamento ridotto

– Il Family Pack dà diritto a uno sconto del 15% sul nucleo famigliare

– “Giornata Giallorossa”: l’abbonamento non comprenderà una gara di campionato che verrà decretata come “Giornata Giallorossa”. La società si riserva di individuare, tra le partite di campionato, quella oggetto di esclusione, determinando così il relativo costo dei biglietti. I possessori di abbonamenti godranno della relativa prelazione.

– PER I POSSESSORI DELL’ABBONAMENTO DELLA STAGIONE 2019/2020, L’INGRESSO ALLA PRIMA GARA DI COPPA ITALIA SARA’ GRATUITO ESIBENDO ALL’INGRESSO IL VECCHIO ABBONAMENTO.