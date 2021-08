La calda estate della Asd Atletica Zarapoti Catanzaro

Un mese di agosto ricco di soddisfazioni per la storica società di atletica leggera Asd Atletica Zarapoti di Catanzaro, con ottimi piazzamenti dei suoi atleti nelle varie gare podistiche regionali.

Dal Campionato Italiano di Corsa in Montagna Libertas, passando per la Paesana di Maida e la Normanna di Mileto, per finire al Trofeo dell’Istmo di Marcellinara, si sono succeduti sui gradini del podio nelle varie categorie gli atleti Domenico Condito (Campione Italiano Libertas di Corsa in Montagna master 70), Francesco Pullano, Cesare Lombardo, Celestino Foscolo, Leo Fontana, Antonio Procopio.

Apprezzabili i piazzamenti conseguiti da Serafino Berlingò, dopo un periodo di stop per alcuni problemi fisici. La squadra è stata accompagnata dal suo inossidabile presidente, Antonio Cardamone, abile nel condurre e motivare gli atleti, forte della sua grandissima esperienza sia come atleta di vertice, che come dirigente e tecnico federale.