Doppia seduta per le aquile nella giornata di oggi per il Catanzaro di Calabro in vista della prima sfida di campionato in programma domenica prossima alle 20.30 con la Virtus Francavilla.

L’allenamento della mattina – si legge sul sito ufficiale- svolto ancora sul manto erboso del Nicola Ceravolo, ha visto la squadra lavorare prima sulla forza, poi sulla tattica con il mister. Nel pomeriggio, invece, il gruppo squadra si è trasferito sul terreno sintetico del “Federale” e ha lavorato intensamente con delle partitelle dedicate alla fase offensiva e difensiva.

Domani in programma ancora una doppia seduta al Ceravolo, con l’allenamento che sarà a porte chiuse.