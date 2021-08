Catanzaro – Virtus Francavilla si giocherà domenica alle ore 18.30

Non più in prima serata, sotto le stelle ed i riflettori, ma nel tardo pomeriggio. Previsto per domenica, l’esordio in campionato del Catanzaro contro la Virtus Francavilla è stato anticipato d’orario. Ad annunciarlo pochi istanti fa è stata la Lega che ha accolto la richiesta dei due club di scendere in campo alle 18.30 anziché alle 20.30 come stabilito in sede di compilazione dei calendari. Per le aquile di Calabro, dunque, sarà una prima in pomeridiana al “Ceravolo”. Nel post partita ripartià StudioGiallorosso, la trasmissione interamente dedicata alle aquile a cura della nostra redazione sportiva.