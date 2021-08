Calcio serie D, Ciccio Corapi approda all’Fc Lamezia Terme

L’Fc Lamezia Terme del presidente Saladini comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista ex capitano del Catanzaro Francesco Corapi per il campionato di serie D 2021/2022.

Classe ’85, Corapi è calciatore di grandissime qualità, un centrocampista capace di ricoprire ogni ruolo nella fascia mediana del terreno di gioco. Metronomo abile nel dettare i tempi di gioco ai compagni di squadra, ottimo in fase d’interdizione e adattabile anche avanzato sulla trequarti.

Nativo di Catanzaro, nella quale squadra ha disputato l’ultima stagione in serie C, “Ciccio” Corapi ha militato nelle fila di vari club tra i quali: Benevento (vincendo la serie C2), Nocerina, Vibonese, L’Aquila, Parma (due promozioni, in serie C e serie B), Trapani (promozione in serie B).

Calciatore dalle grandissime doti tecniche ma anche uomo dalle spiccate qualità umane e caratteriali; leader e punto di riferimento che con merito ha avuto più volte modo di rappresentare le squadre di Parma e Trapani indossando la fascia di capitano.

Ciccio Corapi rappresenta sicuramente un innesto di innegabile qualità all’interno della rosa gialloblu. “Sono molto felice di sposare questo ambizioso progetto nato a Lamezia Terme”, ha dichiarato Corapi.

“Ci sono – ha proseguito il centrocampista – tutti i presupposti per poter fare veramente bene. Ho avuto modo di vedere un ambiente molto carico e di trovare una società dalle idee ben chiare e decise. La fiducia che ho sentito intorno alla mia persona è davvero tanta e non vedo l’ora di ripagare tutta questa stima in campo”.