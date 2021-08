Catanzaro Calcio mercato, chiusura solo con operazioni di contorno

Verso la chiusura, senza eccessivi colpi di coda. Scorrono placide le ultime ore di mercato per il Catanzaro con la totalità dei vuoti già riempiti e con solo residue operazioni di contorno ancora in ballo. E’ sul fronte uscite che ci si concentra ed è da qui che arrivano le uniche notizie. Lunedì Vincenzo Furina inizierà la sua nuova avventura al Rende: l’accordo per il prestito annuale è cosa fatta tra i due club e per la giovane punta di Bivongi sarà l’occasione di ripartire dopo l’esperienza nel campionato primavera maggiore con la maglia del Napoli.

Lì riabbraccerà anche il portiere Rocco Mittica, atteso a breve dalla rescissione con i giallorossi alla ricerca di maggiore spazio tra i pali. Più o meno lo stesso copione interesserà il francesino Bayeye, oggetto misterioso fin qui ed apertamente dichiarato fuori progetto dalla dirigenza: si svincolerà e valuterà con calma le proposte anche dopo il gong del 31. R

estano accesi pure i fari sul talentuoso classe 2002 Emmanuele Schimmenti: società e mister hanno a più riprese sottolineato la volontà di non privarsene – l’ultimo ad affermarlo il diggì Foresti (foto) alla presentazione di Cianci – ma le richieste per lui si stanno facendo pressanti tanto da far almeno valutare l’ipotesi di un giro in prestito per farlo maturare ulteriormente. Per Curiale ancora nulla di deciso – Vibonese, Monopoli e Mantova restano alla finestra – chi invece ha già trovato casa è l’ex capitano Francesco Corapi: dopo la scadenza contrattuale ed il mancato rinnovo con il Catanzaro ripartirà dal Lamezia.