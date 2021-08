Domenica al via il campionato: ritorna il calcio della gente, riparte StudioGiallorosso

Il calcio è della gente, del popolo, dei tifosi. Il calcio ha senso se attorno a quel pallone rotolano emozioni che si disperdono nell’aria e si materializzano negli abbracci e nei gesti delle persone sugli spalti. Torna il Catanzaro, torna il calcio, torna la gente. Dopo un anno e mezzo di calcio senza tifo, di calcio freddo e distaccato con i giocatori ad esultare sotto curve vuote e silenziose, torna il calcio vero, quello dei tifosi.

Domenica alle ore 18.30 i giallorossi affronteranno la Virtus Francavilla al Ceravolo per la prima giornata di un campionato “normale”. Quanto fa male non aver potuto far vedere a Calabro ed i suoi che lo scorso anno contro Ternana o Catania sarebbe crollato lo stadio; è un peccato si, ma anche una necessaria sensazione di mostrarglielo con gli interessi. Soprattutto quest’anno dove il Catanzaro, ce lo auguriamo, farà l’attore protagonista.

Torna il calcio della gente e torna StudioGiallorosso, il programma di catanzaroinforma.it interamente dedicato alle aquile, ideato dalla redazione sportiva della nostra testate. Condotta da Gianluigi Mardente con la partecipazione di Mimmo Barbaro e Gianfranco Giovene, la trasmissione dai numeri pazzeschi sul web (a proposito, grazie per l’infinita stima, ndr) riparte domenica prossima alle ore 21.30 con il coordinamento di Roberto Tolomeo e la regia di Tonino Minicelli. Pagelle, immagini, commenti, interviste, simpatici teatrini e qualche novità che non vi anticipiamo ma teniamo in caldo per la “prima”. Abbiamo un’idea: se il calcio è della gente, anche StudioGiallorosso dovrà renderla protagonista. A domenica, carichi come sempre per una stagione a tinte giallorosse.