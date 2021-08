Verso Catanzaro-Francavilla: tra ex, ricorsi storici e sfide anche sul tavolo del mercato

Intrecci tra passato e presente, tra uomini maglie e panchine. Un po’ di ruggini di mercato, acuite di recente e solo apparentemente scrostate nell’ultima sessione e freschi ricorsi storici. Sarà un aperitivo ricco ed intenso la sfida di domenica tra Catanzaro e Virtus Francavilla al “Ceravolo”. Dai mille sapori in base alla combinazione degli ingredienti che si pareranno sul tagliere e dal doppio delle emozioni, a ben vedere, per il ritorno dei tifosi sugli spalti e per il via definitivo alla fase post covid del calcio in città.

DUELLANTI – Giallorossi contro biancazzurri: un duello di recente giocato spesso sui tavoli del mercato, non sempre con il lieto fine in calce alle operazioni intavolate. Dello scorso anno il duplice braccio di ferro per Caporale e Perez che non poche frizioni fece esplodere tra i due club con addirittura un’infuocata nota dei pugliesi in risposta alla avance sottotraccia dei vertici di via Gioacchino da Fiore. Porte serrate allora. E copione quasi simile questa estate con però l’argentino Vazquez nel mirino. Foresti e Pelliccioni hanno dovuto sudare parecchio per strapparlo all’indispettito presidente Magrì, accondiscendendo anche alla richiesta di un pagamento secco per la punta, senza contropartite e nemmeno troppi sconti.

CHI SI RIVEDE – Proprio Vazquez (quarantotto gare e quattordici gol in maglia virtussina) sarà uno degli ex della partita: la sua presenza in campo al momento non è certa visto il ballottaggio a tre con Bombagi e Cianci; non ci saranno dall’inizio le vecchie conoscenze avversarie Pierno e Puntoriere. Per il giovane laterale, tra gli artefici a sorpresa della cavalcata alla seconda piazza dello scorso anno, mancherà causa squalifica il primo ritorno al “Ceravolo” da avversario: i giallorossi avrebbero voluto riconfermarlo – cinque presenze, due gol la passata stagione – ma la volontà del Lecce di dargli maggiore spazio lo ha dirottato al “Giovanni Paolo II”. C’è poi il ritorno di Taurino da segnalare, il nuovo faccia a faccia con il maestro Calabro di cui è a lungo stato vice dopo il precedente – anch’esso rovente per alcune dichiarazioni sopra le righe del post gara – dello scorso torneo ai tempi della Viterbese.

STESSO INIZIO – Si inizierà così e sarà in parte un remake: più o meno dodici mesi fa infatti fu proprio contro i brindisini che le aquile giocarono – e vinsero – la prima gara ufficiale casalinga della stagione. Era la coppa Italia quella volta, domenica invece sarà già caldo campionato.