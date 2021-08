Calcio, Catanzaro: ci siamo. Poco meno di tremila sugli spalti per la sfida col Francavilla

Porte aperte, si riparte. Ricomincerà domani – calcio d’inizio ore 18.30 – l’avventura del Catanzaro in campionato con l’esordio tra le mura amiche del “Ceravolo” contro la Virtus Francavilla. Davanti a circa 2700 spettatori – questo il dato di presenze alla chiusura della prevendita odierna contando anche gli abbonati – i giallorossi proveranno ad imprimere subito la marcia giusta al proprio incedere, forti delle buone indicazioni ricavate nelle precedenti gare estive e con nel serbatoio un positivo pieno di fiducia. C’è grande attesa nella piazza ed è normale che sia così. Alla luce anche dei tanti movimenti che hanno riscaldato il mercato nelle settimane scorse facendo alzare – almeno sulla carta – l’asticella delle ambizioni al club. Da domani si dovrà passare dalle parole ai fatti: a cancelli aperti e con i tifosi dalla propria parte (finalmente) si dovrà subito correre.

QUI GIALLOROSSI – Di questo avviso è anche Calabro che nelle dichiarazioni di rito del prepartita ha sottolineato la necessità per i suoi di «fare in fretta ad entrare mentalmente e fisicamente a regime». Ranghi un po’ ristretti in difesa complici le squalifiche di Scognamillo e De Santis; possibile qualche variazione a centrocampo – come ammesso dallo stesso tecnico – dove Cinelli ha avanzato candidatura per il ruolo di regista. Davanti i dubbi maggiori con il ballottaggio a tre davanti tra l’ex virtussino Vazquez, il non ancora al top Cianci e Bombagi per il ruolo di prima punta. Non convocato il giovane Schimmenti per il quale è già stato definito il passaggio alla Lucchese con la formula del prestito.

QUI BIANCAZZURRI – Di «test utile per capire lo stato di crescita generale» ha parlato invece alla vigilia il coach dei pugliesi Taurino: «Affrontiamo una squadra forte, reduce da un grande percorso lo scorso anno, rafforzata ulteriormente dagli investimenti di questo mercato – le sue parole – Sarà una gara complicata ma servirà a capire se abbiamo l’anima giusta per giocare nell’inferno di questo girone». A Catanzaro i pugliesi arriveranno senza il faro Perez infortunato – «assenza che pesa, sul piano tattico e su quello emotivo» – ma a parte questo con pochi dubbi da sciogliere; squadra «già fatta per nove undicesimi»: al posto dello squalificato Pierno dovrebbe vedersi Carella, regia affidata a Franco e Prezioso, in avanti con Maiorino ci sarà Ekuban.

NUMERI – Due vittorie dei padroni di casa, altrettanti pareggi ed una sola affermazione ospite è il bilancio fin qui dei precedenti di campionato al “Ceravolo”. Il paniere giallorosso si fa più corposo però comprendendo la Coppa Italia con ulteriori due successi, l’ultimo dei quali raggiunto la scorsa stagione. Del marzo scorso l’uno a zero che valse tre punti preziosi per i Calabro boys – gol di Carlini – nell’aprile 2019 invece fu l’ex Sarao a firmare la rimonta pugliese fissando il risultato sul 2-3 finale. Arbitro dell’incontro sarà il signor Virgilio di Trapani – lo stesso di Catanzaro-Paganese 1-0 dell’ottobre 2020 – Votta, Piedipalumbo, Leotta gli assistenti.

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Martinelli, Fazio, Gatti; Rolando, Verna, Cinelli, Vandeputte, Porcino; Carlini, Cianci. All. Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) : Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Prezioso, Franco, Tchetchoua, Enyan; Maiorino, Ekuban. All. Taurino