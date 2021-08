Catanzaro, torna il tifo. Calabro sprona: “Riprendiamoci tutto”

Qualcosa di più di un appello: una pizzicata alle corde del cuore per far vibrare emozioni e speranze alla vigilia del grande ritorno. Circola sui social ufficiali di casa aquile da qualche ora ed è già diventata cult la clip di presentazione di Catanzaro-Virtus Francavilla, con le parole di mister Calabro in sottofondo e le immagini della tifoseria giallorossa in primo piano. Un bel modo per caricare l’ambiente in vista dell’inizio del più importante torneo stagionale ma anche per salutare il ritorno sugli spalti dei tifosi dopo mesi di cancelli serrati e restrizioni causa covid.

CALABRO DA LIBRO CUORE – «Ho sempre immaginato lo stadio di Catanzaro pieno ed in festa – le parole del tecnico – e voglio riprendermi quest’anno ciò che mi è stato tolto in quello passato. Penso alla vittoria contro la Ternana, a quella sul Bari consumate in solitaria o ai punti raccolti in sofferenza nel periodo in cui eravamo falcidiati dal covid: avere i tifosi al nostro fianco sarebbe stato bellissimo e non vedo l’ora di averli a partire da domenica». Nessun dubbio sul peso specifico del tifo in una piazza calorosa ed appassionata come quella giallorossa. «I tifosi sono la parte più importante di questo gioco – le parole di Antonio Calabro – ed è importante che riescano ad immedesimarsi con chi ogni domenica scende in campo con la loro maglia indosso. Dovremo farli sentire orgogliosi per tutta la settimana con sacrifici in campo e fuori, caricandoci insieme, condividendo l’abbraccio alla fine di ogni battaglia». Una osmosi che ci si augura davvero possa scattare nuovamente tra squadra e supporters, ora che le misure restrittive si sono parzialmente allentate e che è arrivato conseguentemente l’ok per un primo ritorno del pubblico sugli spalti. Ai blocchi di partenza della nuova avventura, insomma, si potrà andare insieme. E non è cosa da poco.