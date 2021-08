Niente tifo sugli spalti? E allora gli Ultras sosterranno i giallorossi da fuori

L’adunata è stata chiamata, nonostante tutto. “Anche da fuori lo sosterremo” è il messaggio degli ultras a poco più di ventiquattro ore dall’esordio casalingo del Catanzaro contro la Virtus Francavilla.

Un appuntamento rilanciato dal tam tam dei social con il ritrovo fissato per domani alle 17 davanti ai botteghini per dare supporto alle Aquile nella prima uscita stagionale tra le mura amiche. “Un anno interminabile quello passato dal fatidico porte chiuse – hanno scritto gli ultras – avremmo voluto quest’anno far esplodere la Capraro come non mai, trasformarla in una vera e propria polveriera ma attualmente non ci sono le condizioni per rientrare ai nostri posti. Restiamo in attesa di sviluppi e di una situazione che ci permetta di rientrare come qualsiasi gruppo ultras merita“.

Non convincono le modalità di riapertura tracciate dal governo per gestire l’emergenza covid. Ed il tifo organizzato lo fa capire a chiare lettere pur non sottraendosi al richiamo del cuore e dell’attaccamento ai colori. “In poltrona non ci piace assolutamente stare – si legge nella nota – ci raduneremo per questo all’esterno, in prossimità del nostro murales, cercando di fare sentire ugualmente il nostro sostegno”.