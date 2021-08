Catanzaro, ecco la toppa per la difesa: dal Lecce arriva Monterisi

Che servisse un ulteriore rinforzo per il pacchetto arretrato era evidente: pure l’esordio di campionato, con la coperta ristrettissima a causa delle squalifiche di Scognamillo e De Santis, lo aveva fatto capire chiaramente. E nell’ultima giornata di mercato il Catanzaro ha inserito la toppa sullo strappo assicurandosi il giovane Ilario Monterisi, classe 2001, di proprietà del Lecce.

Operazione intavolata e condotta in porto nelle ultime ore: l’accordo è per il prestito annuale e già oggi il ragazzo dovrebbe sbarcare in città. In serata atteso l’annuncio da parte del club. Si conferma dunque caldo l’asse tra il sodalizio di via Gioacchino da Fiore e quello salentino: dopo i precedenti di Pierno e Riccardi, un altro trasferimento dal “Via del Mare” al “Ceravolo”.