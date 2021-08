Catanzaro, ecco Nocchi per la porta

Definita l’uscita di Rocco Mittica – rescissione contrattuale per lui e nuova avventura ai nastri di partenza a Rende – il Catanzaro ha inserito un nuovo tassello per la porta ingaggiando nell’ultimo giorno di mercato lo svincolato Timothy Nocchi. Ex Juventus Under 23 con cui ha collezionato una trentina di presenze in tre anni, l’estremo difensore si è legato ai giallorossi con contratto annuale. Il suo inserimento completa un reparto quest’anno altamente fornito, già composto da Branduani e Romagnoli. Atteso a breve l’annuncio da parte del club.