Mercato Catanzaro Calcio, Monterisi e Nocchi gli ultimi colpi. Reintegrato Curiale

Giù il sipario, si chiude. È terminata puntuale alle ore 20 di oggi la sessione estiva di mercato. E per il Catanzaro si è trattato di una chiusura senza troppi colpi di scena, con il grosso delle operazioni già condotte in porto in largo anticipo nelle settimane passate e solo qualche ritocco lasciato per gli istanti prima del gong.

GRANDI COLPI – Quattordici in tutto i momenti in entrata finalizzati dal club giallorosso in questa parentesi, a cui si sono sommati i due cavalli di ritorno Scognamillo e Gatti. Ranghi di porta rafforzati prima con Romagnoli (dallo Spartak Mosca) poi con l’ex Juventus Under 23 Nocchi, svincolato, chiuso oggi con un blitz. Per la difesa il primo ad arrivare è stato De Santis (dal Matelica), poi nell’ultimo pomeriggio di contrattazioni il giovane Monterisi, in prestito dal Lecce. Reparto quasi completamente nuovo il centrocampo dove si è decisamente alzata l’asticella rispetto alla scorsa stagione con gli arrivi, tutti a titolo definitivo, di Tentardini dal Teramo, Welbeck dal Catania, Bearzotti dal Modena, Rolando dalla Reggina, Vandeputte e Cinelli dal Vicenza. In attacco il colpo grosso è stato Cianci regalato a Calabro dopo una lunga trattativa che ha interessato anche Sassuolo e Teramo; ma con lui sono arrivati pure l’argentino Vazquez dalla Virtus Francavilla – subito “on fire” a giudicare dall’esordio di campionato – Bombagi dal Teramo ed il giovane Ortisi prelevato a titolo definitivo dal Lecce.

REINTEGRO – Alla truppa verrà reintegrato anche Curiale nonostante il club lo avesse nelle scorse settimane messo apertamente sul mercato operando anche l’esclusione dalla rosa. Per la punta italo tedesca si erano fatte avanti ad inizio sessione Mantova, Vibonese e Monopoli e nelle ultime ore anche la Fidelis Andria (prima della chiusura con Tulli): niente da fare, resterà agli ordini di Calabro, come ulteriore ruota di scorta. Per Bayeye, altro esubero senza sbocco, si profila invece la rescissione.