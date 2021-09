Catanzaro Calcio, gli orari sino a ottobre. Alle 21 la sfida col Catania, anticipato alle 17.30 il match del 12 con il Potenza

Un cammino che prende sempre più forma: tappa dopo tappa, da qui a fine ottobre. Sono state definite oggi le prime giornate di campionato per il Catanzaro con tante sorprese sia per ciò che concerne i giorni che gli orari delle gare. Anticipata alle 17.30 la prossima gara casalinga contro il Potenza in programma domenica 12 settembre; poi per le aquile sarà gita al “Barbera” di Palermo con la sfida del weekend successivo fissata per le 14.30 (19 settembre).

Al rientro al “Ceravolo” si troverà il Catania e sarà sfida senza esclusione di colpi con l’avversaria storica: un match da riflettori e da prima serata televisiva calendarizzato per lunedì 27 settembre alle 21. Di Giovedì invece la trasferta ad Avellino (sempre alle 21, giorno 30) e ritorno tra le mura amiche con la Fidelis Andria al pomeriggio di domenica (3 ottobre, 17.30). Paganese fuori e Taranto dentro – 10 ottobre, ore 17.30 e 17 ottobre ore 14.30 – saranno gli snodi dell’autunno.

Che traghetteranno poi alla gita infrasettimanale di Latina – mercoledì 20, ore 21 – e alla sfida interna contro il Monopoli di domenica 24 (ore 14.30).