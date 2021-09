Catanzaro nuova maglietta, un flashback cromatico che emoziona Massimo Mauro

Un tuffo al cuore, un flashback cromatico capace di far tornare alla mente gli anni più belli. È quello che hanno provato i tifosi del Catanzaro domenica scorsa guardando le aquile in campo con le nuove casacche disegnate dal club per la stagione. Ed è quello che anche le vecchie glorie hanno sentito dentro rivedendo la loro divisa – rossa con i bordini gialli – calcare ancora il prato del “Ceravolo”. Un’emozione unica, profonda. Un po’ per tutti ma soprattutto per Massimo Mauro che del Catanzaro è stato bandiera negli anni della serie A – dal ’79 all’ 82 – e di Catanzaro è figlio. “Come la mia, mi emoziona, bravi” il commento lasciato sui social, corredato da una foto della nuova storica casacca. E l’auspicio non scritto ma certo ovvio che da questo ritorno al passato possa nascere per i giallorossi un futuro di identiche soddisfazioni.

ANCHE LA BIANCA – Con questa divisa le aquile sono già scese in campo, vincendo, contro la Virtus Francavilla tra le mura amiche. Sabato, a Picerno, lo faranno invece con la mise da trasferta presentata ieri sui social ed anch’essa accolta con entusiasmo dai tifosi. Total white ed una sola banda giallorossa laterale: anche in questo caso, un classico mai fuori moda.