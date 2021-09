Guardavalle ospiterà le Libertiadi di Calabria. Manifestazioni sino al 18 settembre

Guardavalle sarà il teatro della edizione 2021 delle Libertiadi della Calabria manifestazione top del Centro Regionale Sportivo dell’Ente di Promozione Sportiva e Sociale Libertas Le Libertiadi rappresentano la vetrina di tutto lo sport regionale ed è un grande momento di crescita per lo sport il cui obiettivo è il benessere. Un benessere che si struttura come benessere sociale, che diventa partecipazione, impegno, incontro, inclusione: in una parola formazione per la vita. Ma la scelta di Guardavalle non è a caso e così nasce il binominio sport e cultura con

L’Associazione Culturale “Palio del Ciuccio” di Guardavalle che dal 2011 svolge la propria attività a sostegno della promozione e crescita del territorio puntando molto alla rivalutazione delle tradizioni popolari e tra queste la tradizione contadina che si svolgeva anticamente in località Pietrarotta di Guardavalle, per volere dell’antica famiglia Politi, titolare un tempo dei fondi dove ora sorge l’Agriturismo Fassi dei Fratelli Guido Appunto il Palio del Ciuccio. Tutti i contadini erano invitati al podere per l’organizzazione del palio, grande era il clima di festa e lo spirito di gruppo che animava i partecipanti. Ogni contadino, in rappresentanza dei Rioni di Guardavalle, faceva partecipare il proprio “ciuccio”, montato da un giovane ragazzo. Il ciuccio era una indispensabile forza lavoro e un fedele compagno ed era motivo di vanto per i contadini esibirlo nelle occasioni di festa. Il vincitore della corsa vinceva prodotti alimentari. Ma tornando alle Libertiadi sarà un momento di festa dal 3 al 18 settembre e ci sarà un ricco programma che si svolgerà al Villaggio Faro Punta Stilo ed all’Agriturismo Fassi Il Programma di massima è il seguente : 3 settembre 2021 Villaggio Faro Punta Stilo ore 17.00= Convegno e corso di formazione su obiettivo donna -Manifestazioni sportive Ginnastica Insieme e Danza in Festival 4 settembre 2021 Villaggio

Faro Punta Stilo ore 09.30/ 17,00 = CAMPIONATO DI CALCIO A 5 GIOVANILE cat. Giovanissimi/esordienti -GIOCATLETICA, GIOCOSPORT, CIRCUITI, STAFFETTE, GIOCHI POPOLARI e GRANDE FESTA DEL BADMINTON . 5 settembre 2021 Villaggio

Faro Punta Stilo ore 09.30/ 13,00 = Gioca Con i bimbi 12 settembre 2021 Agriturismo Fassi : ORE 09.30/ 13,00 = gara rurale del ciuccio x le categorie Esordienti, ragazzi ,cadetti. 18 settembre 2021 Agriturismo Fassi : 0re 15.00 =Il Palio del Ciuccio Baby con giochi popolari a squadre e gara dei ciucci .

Tutte le manifestazioni saranno in memoria di Silvia Ettore una Assistente Sociale, una tesserata della libertas scomparsa qualche mese fa. Silvia era una persona che credeva fortemente nel fatto che l’unione fa la forza,amava i bambini ed il sociale impegnata in tante iniziative e nei campus estate ragazzi e voleva la crescita della comunità di Guardavalle attraverso progetti che avrebbero coinvolto tutti.